In Wernau im Kreis Esslingen hat es in der Nacht auf Samstag (5. August) ein Feuer in einem Wohnhaus gegeben. Der Rettungsleitstelle wurde Rauch aus einem Gebäude in der Kirchheimer Straße gemeldet. Teilweise brachten sich die Bewohner selbst in Sicherheit, andere mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Zwei Bewohner im Krankenhaus

Unter den Bewohnern waren ein 65-jähriger und ein 39-jähriger Mann, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik kamen. Durch den Brand wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach Angaben der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

13 Feuerwehrfahrzeuge vor Ort

Die Brandursache ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hierzu werden auch Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Wie die Polizei informierte, waren die örtliche Feuerwehr sowie umliegende und eine Werkfeuerwehr mit insgesamt 13 Fahrzeugen und über 50 Personen im Einsatz. Zudem war der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes mit zwei Fahrzeugen und neun Personen vor Ort.