In Hermaringen (Landkreis Heidenheim) ist am frühen Dienstagmorgen (25.7.) ein Wohnhaus komplett abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer gegen 2.50 Uhr aus. Als die Feuerwehr kurz darauf am Brandort am Hohweiher eintraf, seien schon Flammen aus dem Dachstuhl geschlagen. Anschließend habe das Feuer auf umstehende Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr konnte das Haus schließlich nicht mehr retten.

Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt – das Haus war unbewohnt. Doch der Sachschaden ist erheblich, die Polizei geht von 500.000 Euro aus. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.