Über ein Dating-Portal sollen im Landkreis Ravensburg zwei Männer jeweils einzeln in eine Wohnung gelockt und dort von mehreren teils bewaffneten Menschen geschlagen und ausgeraubt worden sein. Beide Überfälle ereigneten sich in den letzten zwei Septemberwochen in Aichstetten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Männer, beide 28 Jahre alt, wurden bei den Überfällen jeweils verletzt. Weitere Details zu den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

Bargeld und Bankkarte gestohlen

Die Täter stahlen Bargeld und hoben mit der Bankkarte des einen Mannes außerdem mehrere Tausend Euro vom Konto ab. Drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren und zwei Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren hat die Polizei bereits festgenommen. Ein Richter erließ Ende vergangener Woche Haftbefehl. Gegen zwei weitere Männer wird ebenfalls ermittelt.