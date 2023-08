Landes-Bauministerin Nicole Razavi will die Vorschriften für die Baubranche in Baden-Württemberg lockern. Das kündigte die CDU-Politikerin gegenüber der SÜDWEST PRESSE an. Zuerst hatte darüber die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet.

Razavi arbeitet derzeit an einer Überarbeitung der Landesbau...