Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat am Donnerstag, 3. August, eine etwas ungewöhnliche Lebensmittelwarnung herausgegeben: „Bacardi Spiced & Cola“-Dosen sind falsch deklariert worden. Statt 5% vol sind in den 250 ml Dosen tatsächlich 10% vol enthalten. Das Produkt wird in fast allen Bundesländern verkauft.

Eine konkrete Gesundheitsgefahr besteht aber laut Bundesamt nicht.

