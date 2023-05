Am Abend des 30.04.2023 mussten der Leutenbachtunnel und die B14 bei Winnenden in Richtung Stuttgart komplett gesperrt werden, weil ein Auto Feuer fing und komplett ausbrannte. Drei Fahrer wendeten unerlaubt ihre Autos trotz der Vollsperrung - sie wurden angezeigt. Wie kam es zu dem Fahrzeugbrand? Wurde jemand verletzt? Wie hoch ist der Schaden?

Vollsperrung von B14 und Leutenbachtunnel nach Autobrand

Am Samstag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße B14 von Backnang in Richtung Stuttgart. Im Tunnel Leutenbach bemerkte er Funkenflug an seinem Auto und hielt etwa 100 Meter nach dem Tunnelende auf dem Standstreifen an. Der Mercedes fing im Motorraum Feuer und brannte anschließend vollständig aus. Grund war offenbar ein technischer Defekt.

Fahrzeugbrand auf B14 am Leutenbachtunnel – Fahrer unverletzt

Der 52-Jährige konnte das Auto noch unverletzt verlassen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war insgesamt mit 16 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Leutenbachtunnel und B14 wegen Fahrzeugbrand komplett gesperrt

Der Leutenbachtunnel musste bis etwa 23.30 Uhr gesperrt werden. Drei Verkehrsteilnehmer, die im Stau gestanden waren, wendeten ihre Fahrzeuge unerlaubt auf der B14. Sie fuhren als Falschfahrer bis zur Ausfahrt Nellmersbach. Alle drei müssen jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen.