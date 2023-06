Autofahrer aufgepasst: Wer am Wochenende auf der Autobahn A8 von Pforzheim Richtung Karlsruhe unterwegs ist, muss sich auf heftige Staus und Behinderungen gefasst machen. Denn die Autobahn wird im Abschnitt zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim Süd von Freitagabend (23.6.) ab 22 Uhr bis zum Montagmorgen (26.6.), voraussichtlich 8 Uhr gesperrt sein. An der Ausbaustrecke im Enztal sind am Wochenende mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig geplant. So wird etwa bei der Tank- und Rastanlage sowie zwischen Niefern-Öschelbronn und Eutingen an zwei neuen Brücken gearbeitet werden.