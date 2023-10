Beim Blick an den Himmel und aufs Thermometer könnte man glatt denken, es wäre Anfang September. Nur die kürzeren Tage und die frischen Nachttemperaturen sowie die orange und braun verfärbten Blätter an den Bäumen zeigen es: Der Herbst ist da. Bis auf eine Regenfront am Feiertag (3. Oktober) zeigt er sich derzeit im Südwesten von seiner besten Seite: Nur vereinzelt Morgennebel, tagsüber aber viel Sonne und verbreitet über 20 Grad.

So wird das Wetter am Donnerstag, 5. Oktober

Hoch „Tora“ dominiert das derzeitige Wettergeschehen. Es bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trockene und relativ milde Luft nach Baden-Württemberg. Am Donnerstag ziehen gleichzeitig noch ein paar hohe Wolkenfelder durch, deshalb kratzen die Temperaturen nur an der 20-Grad-Marke: 14 Grad im Bergland und örtlich bis zu 19 Grad am Rhein erwartet der DWD.

Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sagt für den Raum Ulm, Schwäbische Alb und Oberschwaben ebenfalls 16 bis 20 Grad vorher. Die Sonne könne immer mal wieder Lücken finden, überwiegend bleibe es aber bewölkt.

So wird das Wetter am Freitag, 6. Oktober

In der Nacht bilden sich vereinzelt Nebelfelder, die Temperaturen gehen auf 9 bis 3 Grad zurück. Der Freitag präsentiert sich bei vereinzelten Wolken heiter und trocken. Der DWD erwartet je nach Auflösung des Nebels 18 bis 21 Grad.

Die Wetterwarte Süd rechnet damit, dass sich zwischen Bodensee und Alb der Nebel rasch lichtet. Dementsprechend viel Sonne und milde Temperaturen soll es am Freitag geben. Gute Voraussetzungen für viele Hocks und Feste, wie etwa das Herbstfest des Musikvereins Lyra Unterstation, das am Freitag beginnt

Ausblick aufs Wochenende: So werden Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober

Eine Änderung des tollen Altweibersommers ist erstmal nicht in Sicht. Veranstalter von Open-Air-Events, etwa auch die Ulmer City mit ihrem verkaufsoffenen Sonntag, haben also Glück: Es bleibt trocken und die Sonne lockt ins Freie. Der Wetterwarte Süd zufolge könnten die Temperaturen an einigen Messstationen sogar nochmal auf 25 Grad oder sogar leicht darüber steigen. „Aus heutiger Sicht ist wohl erst in der zweiten Wochenhälfte der nächsten Woche mit einer Wetterumstellung zu rechnen“, sagen die Meteorologen.