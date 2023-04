Wen haben wir im Deutschunterricht in all den Jahren bis zum Abitur nicht alles kennengelernt! Wir haben mit dem jungen Werther gelitten und uns über die wundersame Verwandlung des Gregor Samsas in ein Ungeziefer geekelt. Und wie war das noch mit dem Herz-Schmerz-Kitsch der Romantiker? Ach, was haben wir sie verteufelt! Apropos Teufel: Hatte nicht Faust für mehr Wissen, mehr Geld, mehr Sex die Seele an den Teufel verkauft? Was ist von alledem noch hängengeblieben?

Hättest du es noch gewusst?