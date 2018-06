Göppingen / SWP

Zwei Autofahrer haben sich am Donnerstag gestritten, machten aber bei der Polizei widersprüchliche Angaben. Erstmals gerieten der Mercedes- und der BMW-Fahrer gegen 17.30 Uhr in der Roßbachstraße bei der Dürerstraße aneinander. Vom Kreisverkehr aus in Richtung Innenstadt beleidigten sie sich dann in der Großeislinger Straße erneut. Eine Gruppe Radfahrer habe das beobachtet. Eine Frau habe ihre Hilfe angeboten. Hinweise an die Polizei unter Tel. (07161) 632360.