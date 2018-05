Fußball Auf dem Weg zum Zweitliga-Profi

Geislingen / Jochen Weis

Es war nur eine kleine Notiz im laufenden Transfer-Zirkus: Fußball-Zeitligist 1. FC Heidenheim stattet drei Nachwuchsspieler mit Profi-Verträgen aus, darunter Offensiv-Mann Gökalp Kilic. Doch für den 18-Jährigen war es die Nachricht schlechthin, die in Worte gefasste Bestätigung, dass ein großer Traum nun zum Greifen nah ist: „Das ist eine Riesenchance für mich, den Sprung zum Profi zu schaffen, mein großes Ziel“, sagt Kilic: „Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und ich bin absolut fußballverrückt, dieser Sport ist mein Leben geworden.“ Drei Jahre läuft sein Kontrakt – drei Jahre, um sich durchzusetzen.

Dabei könnte Kilic eine gute Tradition der Fünftälerstadt fortsetzen, in der der hiesige Sport-Club schon Sprungbrett für große Talente war – Jürgen Klinsmann und die Allgöwer-Brüder lassen grüßen: Gökalp Kilic ist ein waschechter Geislinger, hatte die ersten wackligen Schritte seiner noch jungen Karriere bei Glück Auf Altenstadt gemacht, um nach einem Jahr zum SC zu wechseln. Zehn Jahre trainierte und spielte Kilic dort.

„Ein Riesentalent“, attestiert ihm sein Mentor und Berater Andreas Strehle, zugleich Fußball-­Abteilungsleiter des SC: „Göki ist noch ein echter Straßenfußballer. Als Kind ist er jede freie Minute raus zum Bolzen. Da entwickeln sich spielerische Qualitäten, aber auch Wille und Durchsetzungsvermögen. So etwas lässt sich nicht antrainieren, er war spielerisch immer weiter als Gleichaltrige.“ Dabei drückten Vater und Mutter Kilic stets ein Auge zu, wenn sich der kleine Gökalp wieder mal lieber den Ball schnappte anstatt Hausaufgaben zu machen. Kein Wunder, denn die Kilics sind durchweg Fußball-Fanatiker, „unser Club ist Besiktas Istanbul“, erzählt der Filius.

Mit der Zeit fiel Kilic’ Talent auch den Heidenheimern auf, die im Nachwuchsbereich mit den Geislingern kooperieren. Anders formuliert: Er war so verdammt gut, dass der FCH auf Kilic und den SC zukam, um ihn zum Wechsel nach Heidenheim, genauer: auf den dortigen Schlossberg zu bewegen. Dorthin, wo sich außer dem Stadion noch das Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten befindet. Auch Strehle riet ihm zu dem Schritt. Seit der B-Jugend schnürt Kilic nun die Kickschuhe für die Heidenheimer, war zuletzt einer der Leistungsträger der Bundesliga-A-Junioren und hat sich dort immer mehr ins Blickfeld von Frank Schmidt gespielt, dem Trainer der Zweitliga-Profis. „Ich war im Winter bereits im Trainingslager der Mannschaft in Spanien dabei“, erzählt Kilic, „der Coach sagte mir schon damals: Wenn ich so weitermache, werde ich auf jeden Fall die Chance auf einen Profi-Vertrag bekommen.“ Allerdings sprach Schmidt seinerzeit noch vom „nächsten Jahr“. Dass es dann schon zur anstehenden Zweitliga-Runde akut wurde, hatte den Geislinger dann doch überrascht. Strehle jedoch weniger.

„Die Heidenheimer haben längst gezeigt, das es ihnen ernst ist mit der Nachwuchsförderung“, sagt Strehle, der selbst eine Vergangenheit an der Brenz hat und für den Sport-Bund – aus dessen Fußball-Abteilung ist der FCH hervorgegangen – in der Landes- und Verbandsliga spielte. Strehle: „Der Club zieht konsequent sein Konzept durch, auf junge, talentierte Spieler zu setzen, auch aus dem eigenen Nachwuchs.“

So zum Beispiel hat sich dort der offensive Rechtsaußen Kevin Lankford (19) ins Zweitliga-Team gespielt. Kilic’ Mannschaftskollege bei den A-Junioren, Kevin Sessa (17) – zur neuen Runde ebenfalls mit einem Profi-Vertrag ausgestattet – hatte als rechter Außenverteidiger bereits seine ersten Einsätze in Deutschlands Unterhaus. Kurzum: Man sehe, dass der FCH die Local-­Player-Regelung ernst nehme und nicht einfach den Kader auffülle. Diese Regelung besagt, dass jeder Erst- und Zweitligist mindestens acht in deutschen Vereinen ausgebildete Spieler als Lizenzspieler unter Vertrag haben muss. Davon muss wiederum die Hälfte zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Jahre lang im eigenen Klub gespielt haben.

Kilic weiß aber auch, dass noch ein weiter Weg vor ihm liegt, will er in die Fußstapfen seiner beiden großen sportlichen Vorbilder Mesut Özil und Cristiano Ronaldo („Wegen ihnen wollte ich immer Profi werden“) treten und sich im großen Fußball-Zirkus durchsetzen. Zwar ist der offensive Außen Kilic bereits stark im Spiel Eins-gegen-Eins wie auch bei Abschlüssen und Assists – in der vergangenen Runde der A-Junioren-Bundesliga traf er sechs Mal und bereitete acht Tore vor. Aber: „Frank Schmidt hat mir auch deutlich gesagt, dass ich meine Defizite beseitigen muss.“

Das heißt zuvorderst, an der Athletik und am Spiel gegen den Ball zu arbeiten. „Der Sprung von den Junioren zu den Profis ist riesig. In der zweiten Liga läuft alles viel schneller ab, es geht viel robuster zur Sache“, sagt Kilic, der sich sehr wohl darüber im Klaren ist, dass ihm zunächst womöglich oder eher gar wahrscheinlich eine Durststrecke ohne Einsätze, ohne Nominierungen für den Spieltagskader bevorsteht – Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre. „Wer als Profi bestehen will, braucht Talent und Durchsetzungsvermögen“, sagt Kilic, „das heißt auch, nicht sofort aufzugeben und auf seine Chance zu lauern. Es gibt eine klare Ansage von Frank Schmidt an mich: Du musst dich zeigen, dann bekommst du auch deinen Einsatz.“ Spielpraxis gibt es bis dahin bei den A-Junioren, für die Kilic noch ein Jahr lang spielberechtigt ist.

Um sich voll auf die Karriere konzentrieren zu können, sucht sich der angehende Profi derzeit eine Wohnung in Heidenheim. Bislang war er dort auf dem Fußball-Internat. Eine zeitaufwendige Pendelei von Geislingen nach Heidenheim und zurück kommt für ihn nicht infrage, schließlich ist der Tag schon genug vollgepackt mit Athletik- und Spieltraining sowie künftig mit Sponsorenterminen.

Für den 18-Jährigen wird es dann in drei Wochen endgültig ernst, wenn der FCH in die Vorbereitung auf die neue Runde startet. Doch selbst da ist ein bisschen träumen erlaubt. „Mein Ziel ist es, in die Mannschaft und in die zweite Liga zu kommen. Und natürlich möchte ich wie jeder Profi irgendwann einmal in der Bundesliga spielen“, sagt Kilic, „da wäre es doch geil, wenn wir in Heidenheim den Aufstieg schaffen würden.“