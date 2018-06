Gingen Archäologen finden Schlacke aus Keltenzeit

Gingen / Von Stefanie Schmidt

Archäologen haben den Beleg dafür gefunden, dass die Kelten beim heutigen Gingen Eisenverhüttung betrieben haben.

Unauffällig sehen die grau-braunen Klumpen aus Eisenschlacke aus, die Kreisarchäologe Dr. Reinhard Rademacher und seine Mitarbeiter in einem alten Flussarm in der Nähe der neuen B 10-Trasse bei Gingen gefunden haben. Doch mit den eisenhaltigen Brocken halten die Wissenschaftler endlich konkrete Beweise für eine seit Jahren im Raum stehenden These in der Hand: Die Kelten, die sich zwischen Ende des dritten bis Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus zahlreich zwischen Gingen und Süßen angesiedelt hatten, betrieben dort nicht nur Viehzucht und Ackerbau, sondern verhütteten auch Eisen.

