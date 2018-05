Geislingen Betrunken über Verkehrsinsel geheizt

Geislingen / SWP

Ein 74-jähriger betrunkener Mercedes-Fahrer hat am Montag gegen 16.30 Uhr an der Oberböhringer Kreuzung in Geislingen trotz Rotlichts an der Ampel beschleunigt. Der Mercedes, der aus Richtung Oberböhringen kam, fuhr über eine Verkehrsinsel der Stuttgarter Straße, hob ab und kam auf der Fahrbahn der B 10 aus Richtung Kuchen zum Stehen. Auf der Verkehrsinsel riss es ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Am Mercedes entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Der 74-Jährige musste nach der Blutentnahme seinen Führerschein abgeben.