Sulzbach-Laufen Ältestes Exponat stammt von 1870

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Der Besucherandrang beim Frühjahrsschlosscafé auf Schloss Schmiedelfeld ist groß.

Mit so einem großen Besucherandrang aus nah und fern hatte der Heimat- und Kulturverein Sulzbach-Laufen am Sonntagnachmittag bei seinem Frühjahrs-Schlosscafé auf Schloss Schmiedelfeld nicht gerechnet. Und auch nicht damit, dass bereits um 16 Uhr die zahlreichen frühlingshaften Kuchen mit Erdbeeren und Rhabarber ausverkauft waren. Umso erfreuter zeigte sich die Vereinsvorsitzende Helga Haas über den großen Zuspruch, den diese Veranstaltung gefunden hat.

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat Heide Stier aus Schönbronn, deren kleine Ausstellung von historischen Kaffeekannen mit Rosendekor großes Interesse und Bewunderung bei den Besuchern weckte. Seit rund zehn Jahren sammelt Heide Stier Kaffeekannen und hat es bis dato auf die stolze Summe von rund 800 Exponaten gebracht. Das älteste

Exemplar ihrer Sammlung stammt aus dem Jahr 1870.

Auf die Frage, wo sie denn die ganzen Schätze aufbewahre, lächelt sie nur verschmitzt und erzählt hernach noch kurz, wie sie zu dieser Sammelleidenschaft kam. Ausschlaggebend für sie war damals die Mitteilung einer Nachbarin, sie habe nunmehr alle ihre alten Kaffeekannen entsorgt, da sie in ihrem neuen Buffet keinen Platz mehr dafür habe. Das konnte Heide Stier nicht verstehen: einfach Althergebrachtes entsorgen, weil im Neuen kein Platz mehr dafür vorhanden ist. Und so reifte in ihr der Entschluss, dem entgegenzuwirken. Sie begann mit dem Sammeln von alten Kaffeekannen, und dies ist bis heute ihre große Leidenschaft geblieben.