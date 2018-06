Interview Handball-Legende Heiner Brand teilt Erfahrungen

Göppingen / Harald Betz

Seine Weltmeistertitel als Spieler und als Trainer machten Heiner Brand zur Handball-Legende. Am kommenden Dienstag gibt der 65-Jährige in der Göppinger Stadthalle seine Erfahrungen weiter.

Weltmeister als Spieler und Trainer – Heiner Brand ist eine Legende des Handballsports. Der Mann mit dem markanten Schnauzbart blieb als Spieler immer seinem Verein VfL Gummersbach treu, als Coach war er nach Vereins-Engagements 14 Jahre für die deutsche Nationalmannschaft verantwortlich. Der heute 65-Jährige blieb immer seiner Linie treu, heute gibt der TV-Experte seine Erfahrungen in Vorträgen wie am kommenden Dienstag in der Göppinger Stadthalle weiter.

Herr Brand, viele Handballer sind auch gute Fußballer. Sie auch?

Heiner Brand (lacht): Jetzt wohl nicht mehr, aber ich glaube schon, dass ich mal ein guter bis sehr guter Fußballer war. Ich habe es immer wieder gerne gespielt und auch als Bundestrainer zu Beginn unserer Übungseinheiten gerne mitgespielt.

Mitte Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, wer gewinnt und wie schneidet die deutsche Nationalmannschaft ab?

Deutschland wird sicherlich zu den Topfavoriten gezählt, das Team wird weit kommen. Aber wir dürfen die anderen Nationen nicht unterschätzen. Ich habe die Spanier in Düsseldorf gegen Deutschland live im Stadion gesehen, sie haben eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt. Die Franzosen besitzen eine sehr junge, aber hochtalentierte Mannschaft und die südamerikanischen Teilnehmer, gerade Brasilien und Argentinien, muss man immer vorne erwarten. Vorhersagen sind also schwierig. Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute und stabile Mannschaft, die vorne mitspielen kann.

Was muss Fußball-Bundestrainer Joachim Löw beherzigen, um mit seiner Elf gut auszusehen?

Als Außenstehender will ich mich nicht unbedingt einmischen, Jogi Löw hat bewiesen, dass er eine Mannschaft formen und Teamgeist entwickeln kann. Im taktischen Bereich zählt er zu den Spitzenkräften im Weltfußball. Am Schluss muss immer auch eine Portion Glück dabei sein, das war auch 2014 nicht anders.

Noch vor dem WM-Anpfiff kommen Sie am 5. Juni nach Göppingen und vermitteln, wie man scheinbar Unmögliches erreichen kann. Verraten Sie ein, zwei Tipps vorab?

Es wird um Teambuilding gehen und darum, wie führe ich ein solches Team. Schließlich spielt die Motivation noch eine große Rolle und die Atmosphäre im Team. Den Weg dahin werde ich aufzeigen. Im Übrigen sind dies alles Aspekte, die auch für die deutsche Mannschaft bei der WM wichtig sind.

In Göppingen dürften Sie die EWS-Arena, einst die Hohenstaufenhalle, am besten kennen. Welche Erinnerungen haben Sie?

Ich war in der Tat unzählige Male als Spieler und Trainer in dieser Halle. Erinnern kann ich mich spontan an ein Länderspiel im Oktober 2010 in der Europameisterschafts-Qualifikation gegen Österreich. Wir haben schlecht gespielt und ein glückliches Unentschieden erreicht. Dadurch sind wir in der Quali-Gruppe unter Druck geraten, deshalb blieb es im Gedächtnis hängen. Aber wir haben die Sache in Österreich wieder ausbügeln können. Mit der Göppinger Arena verbinde ich grundsätzlich eine unglaubliche Atmosphäre und stets einen hohen Druck für das Auswärtsteam.

Frisch Auf Göppingen ist aktuell Bundesliga-Zehnter. Was benötigt der Klub, um näher an die Liga-Spitze zu rücken?

Ich habe die Mannschaft dieses Jahr nicht so oft gesehen, aber sie hat einen schwachen Saisonstart hingelegt, ist dann besser geworden. Letztlich fehlte aber die Konstanz, Verletzungen, etwa von Adi Pfahl, spielten dabei eine Rolle. Grundsätzlich ist es immer eine Geldfrage. Mit den Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Kiel oder Berlin stehen die Mannschaften vorn, die über einen hohen Etat verfügen. Man sieht es ja beim VfL Gummersbach, dort wurden auch Julius Kühn und Simon Ernst weggeholt. Die finanziellen Möglichkeiten entscheiden, wer in der Spitze dabei ist.

Die Bundesliga beklagt einen Zuschauerrückgang, die neuen Anspielzeiten gefallen nicht allen Fans. Wie sehen Sie als TV-Experte des übertragenden Senders diese Kritik?

Schuld am Rückgang ist zunächst nicht der Sender, dem, so kommt es bei mir an, von allen Seiten eine gute Qualität der Übertragungen bescheinigt wird. Er trägt allenfalls eine Mitschuld an den Anwurfzeiten. Es ist für die Fans nicht einfach, den Sonntag um 12.30 Uhr anzunehmen. Mir persönlich würde der Freitagabend auch besser gefallen als der Donnerstagabend. Die Bundesliga-Vereine haben sich für diesen Weg entschieden, weil sie sich Einiges davon erhofft haben, unter anderem bei der Sponsorengewinnung. Das gilt es zu akzeptieren. Besser wäre es natürlich, wenn alle Hoffnungen erfüllt würden.

In der Champions League spielt der deutsche Handball aktuell nicht vorne mit. Wo liegt das Problem?

Für mich ist das eine Momentaufnahme, die Rhein-Neckar-Löwen sind ja durch ein Terminchaos ausgeschieden. Ich sehe bei den deutschen Mannschaften im europäischen Vergleich keinen großen Leistungsunterschied. Es hat sich aber der Handball in Europa verändert. Wir sehen finanzstarke Vereine in mehreren Ländern. Nicht jeder gute Handballer kommt nach Deutschland, sondern sie verteilen sich, was dem europäischen Handball gut tut. Das Finalturnier am vergangenen Wochenende in Köln hat aber auch gezeigt, dass die Franzosen eine sehr gute Entwicklung gemacht haben.

Ist Christian Prokop der richtige Bundestrainer für die Heim-WM 2019 und wird es wieder ein Handballfest wie 2007 mit Gold-Trainer Heiner Brand?

Lassen wir Christian Prokop mal außen vor. Er ist ein sehr talentierter Trainer, der im letzten Turnier Fehler gemacht, diese aufgearbeitet und seine Schlüsse gezogen hat. Er wurde auch sehr unter Druck gesetzt, indem man ihn nach einem Jahr Bundesliga für 500 000 Euro aus seinem Vertrag rausgekauft hat. Ein Handballfest ist durchaus möglich bei der Handballbegeisterung der Deutschen, verbunden natürlich mit einer sehr guten Leistung der deutschen Mannschaft.

Immer wieder hatten Sie als Bundestrainer auch Göppinger Spieler in Ihrem Kader. Welche Namen sind Ihnen nachhaltig im Gedächtnis und warum?

Mimi Kraus fällt mir da als erster ein, dann Adi Pfahl, der damals aber in Gummersbach und Hamburg gespielt hat. Tim Kneule kenne ich schon aus der Junioren-Nationalmannschaft, als er noch auf Linksaußen spielte. Auch Christian Schöne war lange dabei. Dazu Späth, Haaß, Kaufmann, alles tolle, charakterstarke Jungs. Mimi aber bleibt die besondere Person, die auch in ihrer Spielweise immer zu Extremen neigt. Er war auch immer wieder anstrengend, hat das aber stets mit einem Lächeln wieder hingebogen.

Der Sport ist noch immer ein wesentlicher Bestandteil Ihres Alltags, Sie nehmen aber auch soziale Engagements wahr. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, einen Blick für diese Themen und Aufgaben zu haben?

Ich denke, es ist sehr wichtig. Als Profi lebt man in einer privilegierten Situation. Erst wenn man auf die andere Seite blickt, weiß der Einzelne, wie er selbst lebt und wie viel Glück er hat. Ich habe mit dem Unfall meines Mitspielers Jo Deckarm früh selbst erlebt, wie sich ein Leben von der einen auf die andere Sekunde verändern kann. Solche Engagements erfordern Zeit, auch einen gewissen finanziellen Aufwand, es ist aber letztlich wenig, was man tut. Ich will das aber nicht zu hoch hängen, ich sehe das als Selbstverständlichkeit an.