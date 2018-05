Wahl „Bürgermeister muss Diplomat sein“

Von Ingrid Zeeb

Ein Bürgermeister ist ein Diplomat. Er muss schauen, den bestmöglichen Konsens unter allen Beteiligten zu erreichen, dort wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen“, sagt Achim Rapp, und wenn es nach ihm ginge, würde er bald seine diplomatischen und fachlichen Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinde Schlierbach stellen. Der 34-jährige Diplom-Verwaltungswirt bewirbt sich bei der Bürgermeisterwahl am 10. Juni um die Nachfolge von Paul Schmid, der nach 32 Amtsjahren in den Ruhestand geht. Mit seiner Frau Larissa Rapp, einer Realschullehrerin in Elternzeit, und der zweijährigen Tochter wohnt Rapp in Kirchheim, aufgewachsen ist er in Albershausen, seine Frau stammt aus Ebersbach.

Nach elf Jahren in München, im dortigen Kreisverwaltungsreferat und der Stadtkämmerei, zog es die kleine Familie wieder ins Schwabenland zurück. Derzeit ist Achim Rapp Hauptamtsleiter in der 3800-Einwohner-Gemeinde Neckartailfingen im Kreis Esslingen. Dort gefällt es ihm gut, bekennt er: „Aber Herr Schmid hört eben dieses Jahr auf, und solche Zeitfenster öffnen sich nicht so oft.“ Die Chance in Schlierbach möchte er unbedingt nutzen und startete deshalb gleich nach Abgabe der Bewerbung mit dem Wahlkampf. Auf seiner Website, gestaltet von seinem Freund René Löffler, kann man sich ein umfassendes Bild von ihm und seinen Vorstellungen machen. „Am Ende ist es eine Personenwahl“, stellt er fest. „Und wenn ich die Schlierbacher davon überzeugen kann, dass ich die Fach- und die Sozialkompetenz für das Bürgermeisteramt habe, dann bin ich froh.“

Wenn der passionierte Kampfsportler und Kletterer über Schlierbach spricht, gerät er ins Schwärmen über die schöne Landschaft, die gute Lage, das starke Gewerbe und die aktiven Vereine im Ort. Das Feld sei ganz gut bestellt worden vom bisherigen Bürgermeister und den Gemeinderäten, stellt er fest. Der Entwurf des Gemeinde-Entwicklungsplanes, dem noch eine Bürgerbeteiligung folgen soll, sei ein guter roter Faden, wohin die Reise in der Gemeinde gehen soll. „Aber eine gute Verwaltung ist kein Selbstläufer“, gibt er zu bedenken, „man muss immer schauen, geht der Plan auch auf?“

Was reizt den 34-Jährigen am Bürgermeisteramt? In der bayerischen Landeshauptstadt hatte er viel mit Projektmanagement zu tun, mit Controlling, Finanzplanung, aber auch mit Personalverwaltung. Als er sich mit seiner Frau entschieden hatte, zurück in die Heimat zu ziehen, schlug er nach eigenen Angaben eine Stelle im Wirtschaftsministerium in Stuttgart aus, um Hauptamtsleiter in Neckartailfingen zu werden – und das schon mit Blick auf ein späteres Bürgermeisteramt. „Es ist fast dasselbe Tätigkeitsfeld, es fehlt nur die Kämmerei. Und die kenne ich ja aus München.“ Spätestens da war er sich sicher, Bürgermeister ist die richtige Aufgabe für ihn: „Die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die Verantwortung, die ein Bürgermeister hat, die findet man kaum sonst irgendwo in der öffentlichen Verwaltung.“ Hinzu komme: „Ein Bürgermeister in einer Gemeinde von unter 10 000 Einwohnern, der arbeitet voll mit in der Verwaltung, das macht mir auch großen Spaß.“

Sich Zeit nehmen

Sollte er gewählt werden, will Achim Rapp „nicht von außen kommen und diktieren, wie’s gemacht wird.“ Die Projekte, die schon auf dem Weg sind, fortführen und weiterentwickeln, das schon. Aber zunächst will er sich Zeit nehmen und sich informieren, wie es die letzten Jahre gelaufen ist und wo der Ort steht: „Dann sieht man, wo Handlungsbedarf ist“. Schon jetzt einen fertigen Plan vorzulegen, das wäre aus seiner Sicht unseriös.

Einige Handlungsfelder hat er dennoch schon ausgemacht: Ein maßvolles Wachstum ermöglichen und dabei den Ortscharakter erhalten, die Nahversorgung gewährleisten, die bestehende Infrastruktur pflegen und dort, wo es nötig ist, ausbauen, etwa bei der Breitbandversorgung, „damit wir hier nicht abgehängt werden“. Mehr denn je werde es darauf ankommen, Fördertöpfe aufzutun, von denen es vom Land bis zur EU so viele gibt, dass man leicht den Überblick verlieren könnte. Aber auch für diese Aufgabe sieht der Bürgermeisterkandidat gut gerüstet.