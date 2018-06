Amstetten 80-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Amstetten / rh

Am Freitagnachmittag ist ein Mann bei Amstetten bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 80-Jährige fuhr kurz vor 14 Uhr auf der Bahnhofstraße von Amstetten kommend in Richtung Reutti. An der Einmündung zur Landstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Lastwagen. Der Lkw fuhr in die Fahrerseite des Opel. Durch den Unfall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den lebensgefährlich verletzten Mann. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 46 Jahre alte Fahrer des LKW verletzte sich nicht. Der Schaden an dem Opel wird auf 8000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem LKW beträgt etwa 5000 Euro.