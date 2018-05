Uhingen Fahrgast 100.000 für den Uli-Bus

Uhingen / Sabine Ackermann

Seit 2008 ist der Uhinger Bürgerbus ein fester Bestandteil des Stadtbilds. Nun wurde der 100.000. Fahrgast begrüßt.

„Wir wissen es selbst nicht, wer es sein wird“, verraten Bürgermeister Matthias Wittlinger und Wolfgang Euchner. Sowohl der erste, als auch der zweite Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins Uhingen, der übrigens am 1. Oktober 2008 sein zehnjähriges Bestehen feiert, sitzt heute mal nicht am Steuer des Uhinger Bürgerbusses. Dafür bilden sie mit Blumen und einem kleinen Präsent das Empfangskomitee an der Haltestelle am Uhinger Bahnhof. Nach 9 Jahren, 5 Monaten und 7 Tagen sowie insgesamt 260.000 zurückgelegten Kilometern – 220.000 mit „Uli 1“, seit Januar 2017 ist „Uli 2“ im Einsatz – konnte nun der 100.000. Fahrgast begrüßt werden. Und Gerhard Roth staunt nicht schlecht, dass es gerade ihn getroffen hat. Fast scheint es ihm ein wenig unangenehm zu sein, sieht er sich doch nicht als treuester Passagier. Er komme gerade vom Augenarzt und durfte wegen der Tropfen nicht Auto fahren, berichtet der 71-Jährige, der aber sehr froh um dieses tolle Angebot ist. „Der Uli-Bus isch guat ond g´schickt“, lobt Gerhard Roth und ist sich sicher, dass er früher oder später auf diesen zuverlässigen Fahrdienst angewiesen ist. „Wir sind dankbar, dass wir im Schnitt so viele Fahrgäste haben“, freut sich Matthias Wittlinger und beziffert die Zahl auf etwa 700 im Monat, wobei Wolfgang Euchner noch anmerkt: „Unter den 100.000 Fahrgästen waren etwa 13.500 mit Einschränkungen darunter. Durch den niedrigeren Einstieg und die rutschfeste Klapprampe im „Uli 2“ haben es Rollstuhlfahrer sowie Fahrgäste mit Rollator oder Kinderwagen bedeutend leichter, ins Fahrzeug zu kommen“. Neben dem engmaschigen Angebot, bei dem keine Haltestelle mehr als 200 Meter von der Haustür der Bürger entfernt liegt und der enorm hohen Zuverlässigkeit des Linienbetriebs, sind die beiden Vorsitzenden besonders stolz auf die derzeit rund 35 ehrenamtlichen Fahrer. Das neueste Mitglied im Team der freiwilligen „Chauffeure“ ist Cevdet Eren, der über die Nachbarschaft auf die Idee kam, sich als Bürgerbus-Fahrer einzubringen. „Das ist heute erst meine dritte Tour“, erzählt er und lacht: „Und ausgerechnet ich haben den 100.000. Passagier an Bord“. Mittlerweile sind zwei weitere Fahrgäste in den Bürgerbus eingestiegen. Wenn „Uli 2“ weiterhin seinem Ruf als pünktlicher Bürgerbus treu bleiben will, dann muss er jetzt aber schnell los.